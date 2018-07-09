Армения планирует привлечь войска полиции к боевому дежурству на границе 

ЕРЕВАН, 9 июл — РИА Новости. Сотрудников войск полиции (бывшие внутренние войска) Армении планируется привлечь к несению боевого дежурства на границе, заявил в понедельник журналистам министр обороны страны Давид Тоноян.
"Вы знаете, что войска полиции относятся к другому роду вооруженных сил. Сейчас возникла необходимость привлечь их к осуществлению боевого дежурства", — сказал Тоноян.
По его словам, такая необходимость возникла потому, что Минобороны прорабатывает «интересные решения по организации боевого дежурства».
Войска полиции (бывшие внутренние войска) сформированы 26 лет назад. В их функции входит обеспечение государственной и общественной безопасности Армении.