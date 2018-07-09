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Более 1000 экипажей бронетехники ЗВО учатся преодолевать водные преграды
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Более 1000 экипажей бронетехники ЗВО учатся преодолевать водные преграды 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, танкисты отработают подводное вождение. Для допуска к занятиям все военнослужащие прошли курс специальной водолазной подготовки.
На вододромах Западного военного округа, расположенных в Ленинградской, Московской, Воронежской, Смоленской, Нижегородской и Калининградской областях, более 1000 экипажей бронетехники приступили к занятиям по преодолению водных преград.
Механики-водители боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, МТЛБ выполнят упражнение по входу, выходу из воды и вождению на плаву.
Экипажи танков Т-72Б3, Т-80У, Т-90 отработают подводное вождение. При прохождении водной преграды танкисты экипируются в изолирующие противогазы ИП-5, предназначенные для дыхания под водой экипажем при эвакуации из бронемашины в случае её затопления.
Для допуска к вождению под водой военнослужащие прошли курс специальной водолазной подготовки.
В ходе выполнения нормативов экипажи танков оборудуют боевые машины специальными воздуховодами, а механики-водители преодолевают искусственную водную преграду шириной более сотни и глубиной до шести метров, ориентируясь по приборам, не допуская остановок и резких поворотов.
Военнослужащие ремонтных подразделений отработают задачи по эвакуации техники из-под воды при возникновении условной нештатной ситуации.
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