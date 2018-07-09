Курсанты военной кафедры Волгоградского государственного аграрного университета приступили к стрельбам из 152-мм гаубиц на полигоне Прудбой

На завершающем этапе полевого выхода курсанты отработают подготовку и управление огнем с закрытых огневых позиций на дальности до 8 км из орудий «Мста-С», а также реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области курсанты военной кафедры Волгоградского государственного аграрного университета провели первый этап боевых стрельб артиллерии в рамках полевого выхода.

По замыслу учения на скрытые огневые позиции артиллеристов имитировался прорыв танков и бронетранспортёров условного противника с помощью движущихся полноразмерных мишеней.

Курсанты стрельбой прямой наводкой из новых 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» отработали уничтожение целей на дальности до 3 км.

В ходе учения было уничтожено до 90% целей, при этом израсходовано около 1000 снарядов и боеприпасов к стрелковому оружию.

На завершающем этапе полевого выхода курсанты отработают подготовку и управление огнем с закрытых огневых позиций на дальности до 8 км из орудий «Мста-С», а также реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».