На российской военной базе в Армении проходят полевые выходы по слаживанию подразделений

Особое внимание на занятиях уделяется действиям военнослужащих в дневное и ночное время суток, при выполнении нормативов по огневой, тактической, медицинской, специальной подготовке, вождению боевых машин.

На российской военной базе в Армении в ходе полевых выходов на высокогорные полигоны Камхуд и Алагяз начались занятия по слаживанию мотострелковых взводов.

С получением сигнала подразделения совершили марши различной протяженности по автомагистралям и грунтовым, труднопроходимым дорогам, в места проведения занятий в условиях экстремально жаркого климата, на высоте от 1,5 до 2,5 тыс. метров над уровнем моря.

На маршруте мотострелки отразили атаку диверсионных групп условного противника и преодолели сложные скалистые участки местности в ночное время суток с использованием приборов ночного видения и средств светомаскировки.

При слаживании мотострелковых взводов особое внимание уделяется практическим действиям военнослужащих в дневное и ночное время суток, при выполнении нормативов по огневой, тактической, медицинской, специальной подготовке и вождению боевых машин. Также военнослужащие научатся применять современные комплексы разведки, управления и связи «Стрелец» и радиостанции шестого поколения «Азарт».

К занятиям по слаживанию мотострелковых взводов привлечено более 1000 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной техники.