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На российской военной базе в Армении проходят полевые выходы по слаживанию подразделений
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На российской военной базе в Армении проходят полевые выходы по слаживанию подразделений 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание на занятиях уделяется действиям военнослужащих в дневное и ночное время суток, при выполнении нормативов по огневой, тактической, медицинской, специальной подготовке, вождению боевых машин.
На российской военной базе в Армении в ходе полевых выходов на высокогорные полигоны Камхуд и Алагяз начались занятия по слаживанию мотострелковых взводов.
С получением сигнала подразделения совершили марши различной протяженности по автомагистралям и грунтовым, труднопроходимым дорогам, в места проведения занятий в условиях экстремально жаркого климата, на высоте от 1,5 до 2,5 тыс. метров над уровнем моря.
На маршруте мотострелки отразили атаку диверсионных групп условного противника и преодолели сложные скалистые участки местности в ночное время суток с использованием приборов ночного видения и средств светомаскировки.
При слаживании мотострелковых взводов особое внимание уделяется практическим действиям военнослужащих в дневное и ночное время суток, при выполнении нормативов по огневой, тактической, медицинской, специальной подготовке и вождению боевых машин. Также военнослужащие научатся применять современные комплексы разведки, управления и связи «Стрелец» и радиостанции шестого поколения «Азарт».
К занятиям по слаживанию мотострелковых взводов привлечено более 1000 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной техники.
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