«Новый» противотанковый: на Украине создали копию советского гранатомета

«Ланцея» — копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 «Копье», принятый на вооружение в 1963 году.

В апреле на полигоне в Днепропетровской области начались испытания станкового противотанкового гранатомета «Ланцея». Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

На испытаниях гранатомета присутствовала комиссия из офицеров Минобороны , разработчиков и научных сотрудников.

Компания «Рубин-2017» является разработчиком и производителем гранатомета.

«Ланцея» — копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 «Копье», принятый на вооружение в 1963 году.

СПГ-9 «Копье» предназначен для поражения самоходных-артиллерийских установок, танков и прочих бронированных целей, а также для уничтожения огневых средств и живой силы противника.