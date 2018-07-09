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«Новый» противотанковый: на Украине создали копию советского гранатомета
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«Новый» противотанковый: на Украине создали копию советского гранатомета 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
«Ланцея» — копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 «Копье», принятый на вооружение в 1963 году.
В апреле на полигоне в Днепропетровской области начались испытания станкового противотанкового гранатомета «Ланцея». Об этом сообщает Украинский милитарный портал.
На испытаниях гранатомета присутствовала комиссия из офицеров Минобороны, разработчиков и научных сотрудников.
Компания «Рубин-2017» является разработчиком и производителем гранатомета.
«Ланцея» — копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 «Копье», принятый на вооружение в 1963 году.
СПГ-9 «Копье» предназначен для поражения самоходных-артиллерийских установок, танков и прочих бронированных целей, а также для уничтожения огневых средств и живой силы противника.
СПГ-9 находится на вооружении ВС Украины, Нацгвардии и Госпогранслужбы.
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