«Новый» противотанковый: на Украине создали копию советского гранатомета 

«Ланцея» — копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 «Копье», принятый на вооружение в 1963 году.
В апреле на полигоне в Днепропетровской области начались испытания станкового противотанкового гранатомета «Ланцея». Об этом сообщает Украинский милитарный портал.
На испытаниях гранатомета присутствовала комиссия из офицеров Минобороны, разработчиков и научных сотрудников.
Компания «Рубин-2017» является разработчиком и производителем гранатомета.
«Ланцея» — копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 «Копье», принятый на вооружение в 1963 году.
СПГ-9 «Копье» предназначен для поражения самоходных-артиллерийских установок, танков и прочих бронированных целей, а также для уничтожения огневых средств и живой силы противника.
СПГ-9 находится на вооружении ВС Украины, Нацгвардии и Госпогранслужбы.