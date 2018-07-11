Ещё
Командующий войсками ЗВО принял участие в открытии новой казармы в Калининграде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Командующий войсками ЗВО принял участие в открытии новой казармы в Калининграде 

ТК «Звезда» 11 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Казарма вместимостью до 100 человек построена по типовому проекту Минобороны России и отвечает всем современным требованиям по размещению и организации отдыха и досуга военнослужащих.
Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов в ходе рабочей поездки на Балтийский флот принял участие в торжественном открытии новой казармы в зенитном ракетном полку армейского корпуса объединения, дислоцированном в Калининграде.
Генерал-полковник Андрей Картаполов вместе с командующим Балтийским флотом вице-адмиралом Александром Носатовым перерезали символическую красную ленту.
Казарма вместимостью до 100 военнослужащих построена по типовому проекту Минобороны России и отвечает всем современным требованиям по размещению и организации отдыха и досуга военнослужащих. В казарме есть чайные комнаты, кубрики с новой мебелью, душевые кабины, а также комнаты для стирки личных вещей, в которых установлены стиральные машины. Кроме того, казарма оборудована комплексными системами вентиляции и пожарной сигнализации.
Помимо жилых и бытовых помещений, в здании казармы расположены штаб одного из подразделений полка, учебные классы и медицинский пункт.
Для нужд военнослужащих Балтийского флота в этом году уже введены в строй четыре казармы, медицинский пункт, здание штаба и столовая. Ремонт имеющегося казарменного фонда и постройка новых инфраструктурных строений в военных городках Калининградской области будут продолжены, а темпы введения объектов в строй будут только наращиваться.
ТК «Звезда»: последние новости
Фрегат и три подлодки строят российские корабелы для иностранных заказчиков Экспедиция Северного флота посетит места ядерных испытаний на Новой Земле Завершились полевые занятия с 1500 гранатометчиками 58-й армии ЮВО на полигонах Северного Кавказа
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками290
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала53
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС151
Умер Виктор Фетисов
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение