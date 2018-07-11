Командующий войсками ЗВО принял участие в открытии новой казармы в Калининграде

Казарма вместимостью до 100 человек построена по типовому проекту Минобороны России и отвечает всем современным требованиям по размещению и организации отдыха и досуга военнослужащих.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов в ходе рабочей поездки на Балтийский флот принял участие в торжественном открытии новой казармы в зенитном ракетном полку армейского корпуса объединения, дислоцированном в Калининграде.

Генерал-полковник Андрей Картаполов вместе с командующим Балтийским флотом вице-адмиралом Александром Носатовым перерезали символическую красную ленту.

Казарма вместимостью до 100 военнослужащих построена по типовому проекту Минобороны России и отвечает всем современным требованиям по размещению и организации отдыха и досуга военнослужащих. В казарме есть чайные комнаты, кубрики с новой мебелью, душевые кабины, а также комнаты для стирки личных вещей, в которых установлены стиральные машины. Кроме того, казарма оборудована комплексными системами вентиляции и пожарной сигнализации.

Помимо жилых и бытовых помещений, в здании казармы расположены штаб одного из подразделений полка, учебные классы и медицинский пункт.

Для нужд военнослужащих Балтийского флота в этом году уже введены в строй четыре казармы, медицинский пункт, здание штаба и столовая. Ремонт имеющегося казарменного фонда и постройка новых инфраструктурных строений в военных городках Калининградской области будут продолжены, а темпы введения объектов в строй будут только наращиваться.