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Патрушев в аэропорту Симферополя обсудил вопросы безопасности авиаперевозок
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Патрушев в аэропорту Симферополя обсудил вопросы безопасности авиаперевозок 

ТАСС 9 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник посетил новый терминал аэропорта Симферополя, где обсудил вопросы безопасности авиаперевозок.
"Патрушев посетил новый терминал, отдельное внимание уделил зоне досмотра пассажиров. С гендиректором аэропорта Евгением Плаксиным и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым были обсуждены вопросы безопасности авиаперевозок, осуществляемых в регионе", — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
Новый терминал ввели в эксплуатацию весной 2018 года, до начала летнего туристического сезона.
Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Это самый крупный инвестиционный проект, реализуемый в Крыму при участии частного капитала.
В понедельник секретарь Совета безопасности РФ начал рабочую поездку в Крым.
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