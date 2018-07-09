Патрушев в аэропорту Симферополя обсудил вопросы безопасности авиаперевозок

Новый терминал ввели в эксплуатацию весной 2018 года, до начала летнего туристического сезона.

Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Это самый крупный инвестиционный проект, реализуемый в Крыму при участии частного капитала.

В понедельник секретарь Совета безопасности РФ начал рабочую поездку в Крым.