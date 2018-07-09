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В период весенней призывной кампании на военную службу в научные роты отправились 62 москвича
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В период весенней призывной кампании на военную службу в научные роты отправились 62 москвича 

Префектура САО города Москвы 6 часов назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Пятого июля 2018 года состоялась торжественная отправка 62 москвичей, призванных на военную службу в научные роты.
Так, молодые новаторы от наук отправятся в формируемый Военный инновационный технополис «Эра» Минобороны России, Указ о создании которого Президент Российской Федерации подписал 25.06.2018.
Фото: Газета «Вечерняя Москва»
Он будет расположен на Черноморском побережье Краснодарского края. В настоящее время в научных ротах проходят службу 524 военнослужащих. На сегодня военнослужащими научных рот получено 127 патентов на изобретения, разработано более 1040 рационализаторских предложений, создано более 700 прикладных математических моделей, программно-моделирующих комплексов, алгоритмов специального программного обеспечения, опубликовано около 2000 научных статей.
Одними из первых в технополис «Эра» были отправлены пятеро призывников из Казани и трое из Оренбурга. Все они имеют высшее образование, достижения в учёбе, науке и работе.
Военный комиссариат Москвы участвует в комплектовании научных рот с 2013 года. За это время на военную службу в них из Москвы ушло более 500 человек, 50 из них заключили контракт и получили первое офицерское звание.
Ежегодно требования к отбору указанной группы военнослужащих повышаются, военная прокуратура контролирует соответствие кандидатов предъявляемым требованиям: участие в научных конференциях, конкурсов и получатели грантов, имеющих высокий средний балл по сдаче экзаменов в учебных заведениях.
Соответственно в научные роты попадают наиболее подготовленные граждане.
Также в ходе указанного мероприятия, всем призывникам вручены памятки с номерами телефонов горячих линий, созданных при военных прокуратурах гарнизонах.
231 военная прокуратура гарнизона123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38Д
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