Артиллерийскую установку остановили отборным матом

Артиллерийскую установку остановили отборным русским матом

Российские военные матом, кирпичами и голыми руками остановили самоходную артиллерийскую установку. Видео на YouTube опубликовал канал Caucasus Post.

На кадрах видна САУ, движущаяся в сторону забора, должно быть, одной из российских воинских частей, а также примерно 10 военнослужащих, которые поочередно побегают к ней и подбрасывают под гусеницы кирпичи. Все это время за кадром звучит мат.

Видимо, поняв, что кирпичей и мата недостаточно, один из солдат встал на пути многотонной артиллерийской установки, положил руки на ее переднюю часть, ногами уперся в землю и действительно сумел ее остановить. Все это время его сослуживцы продолжали подбрасывать под гусеницы кирпичи и материться.

«Что, дружище, поседел, да?» — обратился оператор к широко улыбавшемуся солдату, который, судя по всему, и забыл поставить САУ на тормоз.