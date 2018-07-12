Через туман: военные инженеры ВВО скрытно переправили колонну грузовиков на пароме 

Для организации переправы использовались многосекционные понтонные звенья.
Тактические учения военных инженеров стартовали в Хабаровском крае.
Одной из задач стало наведение паромной переправы для скрытной переброски колонны грузовиков. Для этого понтонные подразделения инженерных войск сбрасывают в воду несколько раздвижных звеньев и соединяют их в один большой паром.
Такая переправа в боевых условиях является самым надежным видом водного транспорта. Опрокинуться на нем практически невозможно. Внутри конструкции — несколько перегородок, поэтому парому не страшны пробоины.