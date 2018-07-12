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Через туман: военные инженеры ВВО скрытно переправили колонну грузовиков на пароме
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Через туман: военные инженеры ВВО скрытно переправили колонну грузовиков на пароме 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Для организации переправы использовались многосекционные понтонные звенья.
Тактические учения военных инженеров стартовали в Хабаровском крае.
Одной из задач стало наведение паромной переправы для скрытной переброски колонны грузовиков. Для этого понтонные подразделения инженерных войск сбрасывают в воду несколько раздвижных звеньев и соединяют их в один большой паром.
Такая переправа в боевых условиях является самым надежным видом водного транспорта. Опрокинуться на нем практически невозможно. Внутри конструкции — несколько перегородок, поэтому парому не страшны пробоины.
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