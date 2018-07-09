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Неешьпапа и Лиман откроют украино-американские учения в Одессе
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Неешьпапа и Лиман откроют украино-американские учения в Одессе 

Украина.ру 6 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Радио Свобода».
«Маневры, в которых в общем принимают участие 19 стран, продлятся до 21 июля в северо-западной части Черного моря, в портах, на аэродрома и полигонах Одесской, Николаевской, Херсонской областей», — сообщает издание.
Руководит учениями с украинской стороны контр-адмирал Алексей Неешьпапа, с американской стороны — капитан 1 ранга Мэтью Лиман.
В учениях задействованы около 30 военных кораблей, катеров, суден обеспечения и одна турецкая подводная лодка.
Примечательно, что фамилия украинского командующего учениями — Неешьпапа (Неїжпапа) — казацкая, в то время, как фамилия его американского коллеги Лиман созвучна турецкому слову liman — порт. При этом запорожские казаки были извечными противниками Османской империи, не раз вступая в ожесточенные бои с турками.
Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что проведение Sea Breeze 2018 осложняет переговоры американского и российского президентов, которые должны будут пройти близ Хельсинки 16 июля.
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