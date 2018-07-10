ВМФ России получит два модернизированных больших ракетных катера проекта 1241 «Молния»

Военно-морской флот получит два модернизированных больших ракетных катера (корвета) советского проекта 1241 «Молния», сообщают «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ.

В этом году должно быть передано первое из двух судов, достраиваемых на заводе в Рыбинске . Передача второго запланирована на 2019-й. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от готовности системы противовоздушной обороны.

Предполагается, что один корвет будет служить на Чёрном море, другой — на Каспии.

Данные катера строились на экспорт в начале 1990-х годов, но контракт сорвался, и готовые корпуса остались на предприятии. Теперь их достраивают, с изменениями.

Особенностью двух модернизированных «Молний» будет новейшая система ПВО. На них установят «Панцирь-М».