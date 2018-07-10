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ВМФ России получит два модернизированных больших ракетных катера проекта 1241 «Молния»
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ВМФ России получит два модернизированных больших ракетных катера проекта 1241 «Молния» 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Военно-морской флот получит два модернизированных больших ракетных катера (корвета) советского проекта 1241 «Молния», сообщают «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ.
В этом году должно быть передано первое из двух судов, достраиваемых на заводе в Рыбинске. Передача второго запланирована на 2019-й. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от готовности системы противовоздушной обороны.
Предполагается, что один корвет будет служить на Чёрном море, другой — на Каспии.
Данные катера строились на экспорт в начале 1990-х годов, но контракт сорвался, и готовые корпуса остались на предприятии. Теперь их достраивают, с изменениями.
Особенностью двух модернизированных «Молний» будет новейшая система ПВО. На них установят «Панцирь-М».
Ранее «Крыминформ» сообщал, что Черноморский флот провёл учения по обезвреживанию подводных диверсантов.
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