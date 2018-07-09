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Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге
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Военно-транспортную авиацию РФ подняли по тревоге 

Российская Газета 2 часа назад
Масштабные учения военно-транспортной авиации начались в пяти регионах России. В маневрах участвуют три полка ВТА, укомплектованные самолетами Ил-76МД.
— Экипажи трех авиационных полков из Оренбургской, Псковской и Ростовской областей приступили к перебазированию авиатехники на оперативные аэродромы под Иваново и Ульяновском, — рассказали ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.
Помимо перелета на новые площадки, летчикам предстоит отработать переброску на большие расстояния и десантирование личного состава, грузов и военной техники. В Ивановской и Ульяновской областях базируются соединения ВДВ — вероятно, перебрасывать и десантировать будут их.
Учения проходят под руководством командующего военно-транспортной авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.
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