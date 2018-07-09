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Украинско-американские учения стартовали в Одессе
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Украинско-американские учения стартовали в Одессе 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Украинско-американские учения «Си Бриз — 2018» начались в понедельник, 9 июля, в Одессе.
В учениях примут участие представители 19 стран, общая численность личного состава — более 2 тыс. человек. В морской компоненте учений — 30 кораблей и катеров, включая турецкую подлодку; в воздушной — более 20 летательных аппаратов, передает «Интерфакс».
Темой учений, которые пройдут в Одесской и Николаевской области, а также на полигонах северо-западной части Черного моря, стало «Проведение национальной морской операции по безопасности в кризисном регионе».
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