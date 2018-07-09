Адмирал: РФ проигнорирует усиление ВМФ Великобритании в Северной Атлантике

Бывший командующий Северным флотом в эфире НСН не увидел угрозы России в усилении британского флота.

Группировка военно-морского флота Великобритании в Северной Атлантике будет усилена. Об этом рассказал глава Королевского флота адмирал Филип Джонс. По его словам, это вынужденная мера, связанная с усилением ВМФ РФ. Планируется, что в Северной Атлантике будет создан новый район операций, где смогут присутствовать и корабли, и самолёты Соединённого Королевства, сообщает Sky News

Адмирал: Новый десантный корабль РФ будет более универсальным Россия спокойно отреагирует на подобные действия Лондона. Такое мнение в эфире НСН выразил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов

«Состояние британского флота нормальное. Увеличение английского присутствия в Северной Атлантике — это не какое-то явление, на которое будут серьёзно реагировать. Это не новое явление. Мы спокойно на это реагируем, ведём плановую боевую подготовку и держим свои силы в соответствующей степени готовности. Я не вижу в высказываниях английского адмирала чего-то угрожающего, на что мы должны реагировать», — отметил адмирал.

По словам Вячеслава Попова, заявление об усилении флота умышленно было сделано перед саммитом НАТО

«Подобные заявления и подобные действия часто проводятся противной стороной в канун каких-то мероприятий военно-политической тематики», — заключил в эфире НСН Попов.