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Адмирал: РФ проигнорирует усиление ВМФ Великобритании в Северной Атлантике
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Адмирал: РФ проигнорирует усиление ВМФ Великобритании в Северной Атлантике 

Национальная Служба Новостей 7 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Бывший командующий Северным флотом в эфире НСН не увидел угрозы России в усилении британского флота.
Группировка военно-морского флота Великобритании в Северной Атлантике будет усилена. Об этом рассказал глава Королевского флота адмирал Филип Джонс. По его словам, это вынужденная мера, связанная с усилением ВМФ РФ. Планируется, что в Северной Атлантике будет создан новый район операций, где смогут присутствовать и корабли, и самолёты Соединённого Королевства, сообщает Sky News.
Адмирал: Новый десантный корабль РФ будет более универсальным Россия спокойно отреагирует на подобные действия Лондона. Такое мнение в эфире НСН выразил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
«Состояние британского флота нормальное. Увеличение английского присутствия в Северной Атлантике — это не какое-то явление, на которое будут серьёзно реагировать. Это не новое явление. Мы спокойно на это реагируем, ведём плановую боевую подготовку и держим свои силы в соответствующей степени готовности. Я не вижу в высказываниях английского адмирала чего-то угрожающего, на что мы должны реагировать», — отметил адмирал.
По словам Вячеслава Попова, заявление об усилении флота умышленно было сделано перед саммитом НАТО.
«Подобные заявления и подобные действия часто проводятся противной стороной в канун каких-то мероприятий военно-политической тематики», — заключил в эфире НСН Попов.
Стоит отметить, что Филип Джонс также сообщил о готовности ВМФ Великобритании противостоять исследованию кабелей связи, которое якобы проводят российские корабли, сообщает Газета.ру. Напомним, саммит НАТО пройдёт в Брюсселе 11-12 июля в новой штаб-квартире.
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