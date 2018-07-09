Артиллеристы ЦВО отработают взаимодействие с разведкой и беспилотниками

В учениях на Тоцком полигоне в Оренбургской области примут участие до полутора тысяч военнослужащих.

Масштабные артиллерийские учения начались в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Военнослужащие совершили марши на Тоцкий полигон и развернули палаточный лагерь. Им предстоит в течение месяца отработать в полевых условиях боевое слаживание, вопросы организации связи, взаимодействие с подразделениями разведки и беспилотников, выполнить огневые задачи», — говорится в пресс-релизе.

В маневрах задействовано более полутора тысяч артиллеристов второй общевойсковой армии ЦВО, а также свыше 400 единиц военной техники, среди которых 152-миллиметровые гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б», реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган», а также самоходные артиллерийские орудия «Хоста» и «Нона-СВК».