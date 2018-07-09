Ещё
Артиллеристы ЦВО отработают взаимодействие с разведкой и беспилотниками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Артиллеристы ЦВО отработают взаимодействие с разведкой и беспилотниками 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В учениях на Тоцком полигоне в Оренбургской области примут участие до полутора тысяч военнослужащих.
Масштабные артиллерийские учения начались в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
«Военнослужащие совершили марши на Тоцкий полигон и развернули палаточный лагерь. Им предстоит в течение месяца отработать в полевых условиях боевое слаживание, вопросы организации связи, взаимодействие с подразделениями разведки и беспилотников, выполнить огневые задачи», — говорится в пресс-релизе.
В маневрах задействовано более полутора тысяч артиллеристов второй общевойсковой армии ЦВО, а также свыше 400 единиц военной техники, среди которых 152-миллиметровые гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б», реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган», а также самоходные артиллерийские орудия «Хоста» и «Нона-СВК».
ТК «Звезда»: последние новости
В ВТА стартовало учение с участием трех авиаполков «Новый» противотанковый: на Украине создали копию советского гранатомета «Зонтик» над столицей: почему воздушные подступы к Москве считаются неприступными
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза309
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги49
В России отреагировали на уход Джонсона114
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»89
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев246
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение