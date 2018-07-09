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Британия решила усилить атлантический флот для противостояния России
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Британия решила усилить атлантический флот для противостояния России 

Вечерняя Москва 9 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Великобритания особенно опасается, что российские корабли получат доступ к кабелю связи.
Британские власти приняли решение усилить группировку военно-морского флота (ВМФ) в Северной Атлантике, чтобы противостоять российской угрозе.
Сообщается, что Британия создаст новый район совместных операций, что позволит усилить присутствие кораблей и самолетов.
Глава Королевского флота адмирал Филип Джонс заявил, что подобное решение было принято в ответ на действия российской стороны по усилению флота.
Глава британских ВМФ добавил, что Великобритания особенно опасается, что российские корабли смогут получить доступ к кабелям связи, передает "Говорит Москва".
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