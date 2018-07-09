Британия решила усилить атлантический флот для противостояния России

Великобритания особенно опасается, что российские корабли получат доступ к кабелю связи.

Британские власти приняли решение усилить группировку военно-морского флота (ВМФ) в Северной Атлантике, чтобы противостоять российской угрозе.

Сообщается, что Британия создаст новый район совместных операций, что позволит усилить присутствие кораблей и самолетов.

Глава Королевского флота адмирал Филип Джонс заявил, что подобное решение было принято в ответ на действия российской стороны по усилению флота.