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Британия решила усилить атлантический флот для противостояния российской угрозе
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Британия решила усилить атлантический флот для противостояния российской угрозе 

Говорит Москва 10 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Такое решение, по его словам, принято в ответ на усиление флота Россией. Джонс добавил, что Великобритания особенно опасается, что российские корабли получат доступ к кабелю связи, через который подаётся около 97% мирового трафика.
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