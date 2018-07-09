Вьетнам отдал США останки американских солдат

Ханой передал США останки американских солдат, погибших во время вьетнамской войны

Власти Вьетнама в 144-й раз передали США останки солдат, пропавших без вести во время вьетнамской войны. Траурная церемония передачи состоялась в международном аэропорту Дананга.

Как сообщает «Нян зан», останки двух военнослужащих были найдены в ходе совместной поисковой экспедиции, проходившей с мая по июнь 2018 года.

Судмедэкспертиза определила, что они, вероятно, принадлежат военнослужащим вооружённых сил США, которые пропали без вести во время боевых действий на территории Вьетнама.

Окончательное заключение по их принадлежности сделают в американской лаборатории на Гавайях.

В ходе церемонии передачи представители правительства США поблагодарили власти Вьетнама за гуманный подход, добрую волю и сотрудничество правительства и народа Вьетнама.

Ранее сообщалось, что КНДР может начать процесс передачи США останков американских военнослужащих.

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео призвал власти Северной Кореи действовать по примеру Вьетнама для нормализации отношений с США.