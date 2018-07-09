Какие боевые задачи на войне выполняли советские фанерные танки

Любая война с древности до наших дней это всегда во многом умение ввести противника в заблуждение относительно своих истинных намерений. Чаще всего для этих целей используют фальшивые укрепления, а также имитацию движения военных частей и техники. Во время Второй мировой войны для этих целей было популярно использование фанерных и надувных танков, причем по обе стороны линии фронта.

Эхо Первой Мировой войны

Как известно, применение танков в годы Первой мировой войны было минимальным, но крайне эффективным. Солдат при виде механических чудовищ, ползущих по полю боя, охватывал панический ужас. В связи с этим практически все крупные державы, участвовавшие в войне, были вынуждены создавать фанерные танки для обучения пехоты борьбы с ними, а также преодоления страха у солдат. Впоследствии в период между двумя мировыми войнами, в Европе и СССР началось массовое создание механизированных войск. Танки для солдат перестали быть чем-то ужасным и необходимость в фанерных макетах, отпала сама собой. Тем не менее, бойцы ряда отсталых в техническом отношении стран продолжали с опаской относиться к танкам и прочей самодвижущейся технике. В частности японским солдатам, участвовавшим в боях у озера Хасан, их командование сообщило, что советские танки фанерные, а пробить их можно простыми пулями. Благодаря этому заявлению японцы без устали палили по русским танкам из винтовок, не причиняя им никакого вреда, но неся при этом значительные потери в живой силе. Тем не менее, как показала история, фанерные танки, ранее использовавшиеся для тренировок солдат, списывать в утиль было преждевременно. С началом Второй мировой войны потребность в них не только вернулась, но и существенно возросла. Фальшивые фанерные и даже надувные танки стали применять для дезинформации противника относительно реального количества войск на том или ином направлении боевых действий. Когда же необходимо было организовать фальшивый маневр, то без фальшивой техники было просто не обойтись.

Фанерная техника

Первое время после начала Второй мировой войны фанерные муляжи танков и иной военной техники, как и раньше применяли для тренировки пехоты, артиллерии и гранатометчиков. Однако вскоре стало понятно, что намного эффективнее применять фальшивую технику для создания иллюзии нахождения воинских механизированных подразделений в тех местах, где их на самом деле не было. С этой целью в СССР были построены специальные фабрики, которые тысячами штамповали надувные и фанерные танки и самолеты. Наравне с настоящей техникой фанерное «вооружение» немедленно уходило на фронт, для выполнения «боевой задачи». В частности энциклопедические словари, посвященные Великой отечественной войне, утверждают, что только на Курской дуге «сражалось» 800 макетов танков и 200 надувных самолетов. Причем данная фальшивая техника отлично выполнила свою, вполне реальную боевую задачу по дезинформации противника. Для обслуживания подразделений фанерных танков и надувных самолетов в Советском Союзе был создан 23-й отряд специального назначения. Однако в него входили не элитные войска спецназа, а 1100 художников, иллюстраторов и дизайнеров. Они должны были организовывать имитацию присутствия большого количества военной техники в необходимых местах линии фронта. При участии данного подразделения было проведено не менее 20 масштабных операций, во время которых создавались фальшивые укрепления, штабы, аэродромы, имитировалось передвижение танковых частей. Постановка подобных «спектаклей» была настолько достоверной, что немцы неизменно принимали их за чистую монету.

Раздвоение союзных войск

Во время высадки в Нормандии американцы с англичанами, не придумав ничего нового, применили ту же самую тактику, что и советские войска. Чтобы сбить фашистов с толку относительно истинного направления движения своих войск, союзники организовывали масштабные представления с фальшивыми фанерными танками. Фанерные муляжи крепились на грузовики и тяжелые тягачи. Работающие на полную громкость динамики обеспечивали необходимое звуковое сопровождение. Целые подразделения фальшивых танковых соединений, замаскированные под «Шерманы» создавали иллюзию движения союзных войск, в то время как настоящие танки и самолеты ударяли по противнику в самых неожиданных местах. При этом следует отметить, что несмотря на десятилетия, прошедшие со времен Второй мировой войны использование фальшивых танков и другой военной техники не только не ушло в прошлое, но наоборот набирает обороты. Сегодня, когда космические спутники видят любой клочок Земли, создание искусственных воинских частей является как никогда актуальным.