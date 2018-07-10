Масштабные учения десантников прошли под Рязанью

В Рязаноской области прошли учения десантников, в которых были задействованы более 2,5 тысячи десантников и свыше 200 единиц бронетехники.

В маневрах принимали участие более 2500 военнослужащих и более 500 единиц военной техники, из них около 200 бронированной (БМД-4М, БМД-2К-АУ, БТР-МДМ, БМД-КШ), сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков

Парашютный десантный полк на время учений был усилен двумя дивизионами минометных установок 2С-9 «Нона»

Кроме того, в его состав вошлгаубичная батарея Д-30, зенитно-ракетная батарея «Стрела -10М» и переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба».