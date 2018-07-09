Ещё
ДОСААФ Москвы принял участие в торжественной отправке москвичей на военную службу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ДОСААФ Москвы принял участие в торжественной отправке москвичей на военную службу 

ТК «Звезда» 19 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе торжественной церемонии родные и близкие, а также почетные гости проводили на службу призывников.
На днях состоялась торжественная отправка московских новобранцев на военную службу. Отправка проходила на Сборном пункте города Москвы.
В торжественной отправке приняли участие комиссар города Москвы В. А. Щепилов В. А., министр Правительства Москвы В. В. Черников, председатель ДОСААФ города Москвы В. И. Ниниченко, а также сотрудники призывных комиссий районов и префектур, ветераны Великой Отечественной войны.
В ходе торжественной церемонии родные и близкие призывников, а также почетные гости проводили на службу молодых людей, которые и во время несения военной службы продолжат свою научную деятельность в воздушно-космических войсках, в военно-морском флоте, в медицинских частях и инженерных войсках, а также в войсках сухопутных войск и тыла в составе специальных научных рот.
ТК «Звезда»: последние новости
В ВТА стартовало учение с участием трех авиаполков «Новый» противотанковый: на Украине создали копию советского гранатомета «Зонтик» над столицей: почему воздушные подступы к Москве считаются неприступными
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза310
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги51
В России отреагировали на уход Джонсона114
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»93
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев246
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение