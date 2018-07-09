ДОСААФ Москвы принял участие в торжественной отправке москвичей на военную службу

В ходе торжественной церемонии родные и близкие, а также почетные гости проводили на службу призывников.

На днях состоялась торжественная отправка московских новобранцев на военную службу. Отправка проходила на Сборном пункте города Москвы

В торжественной отправке приняли участие комиссар города Москвы В. А. Щепилов В. А., министр Правительства Москвы В. В. Черников, председатель ДОСААФ города Москвы В. И. Ниниченко, а также сотрудники призывных комиссий районов и префектур, ветераны Великой Отечественной войны.

В ходе торжественной церемонии родные и близкие призывников, а также почетные гости проводили на службу молодых людей, которые и во время несения военной службы продолжат свою научную деятельность в воздушно-космических войсках, в военно-морском флоте, в медицинских частях и инженерных войсках, а также в войсках сухопутных войск и тыла в составе специальных научных рот.