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Студенты военной кафедры АлтГТУ приняли присягу
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Студенты военной кафедры АлтГТУ приняли присягу 

АиФ — Алтай 9 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
8 июля студенты военной кафедры Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова, обучающиеся по программам подготовки офицеров запаса и солдат запаса, приняли военную присягу. Обучение по этим программам в этом году заканчивают 145 студентов технического вуза.
В 11:00 курсанты военной кафедры выстроились на плацу воинской части Алейска. Офицеры, командиры взводов одеты в парадную форму, курсанты — с оружием. На плац вынесли Российский флаг и Боевое знамя части. Для приема военной присяги курсанты военной кафедры вызывались из строя командиром и читали вслух перед строем текст присяги. Ребята заметно волновались: все происходило не только перед товарищами по учебе, но и в присутствии родителей, друзей и любимых девушек.
После завершения церемонии врио командира части, подполковник Николай Шубин поздравил военнослужащих с важнейшим событием в их жизни. С поздравительными речами выступили Роман Ахрамов, полковник, представитель продовольственного управления Министерства обороны РФ и Андрей Марков, ректор АлтГТУ. После напутственных слов курсанты кафедры прошли торжественным маршем по плацу.
Учебные сборы являются завершающим этапом военной подготовки студентов военной кафедры. Длительность сборов — один месяц. После принятия присяги курсантов ждут ещё недели упорных занятий по военно-специальной подготовке, во время которых они учатся применять теоретические знания на практике, управлять и ремонтировать боевые машины, осваивают огневую и строевую подготовки и выполняют другие учебно-боевые задачи.
После окончания учебных сборов, успешно прошедшим итоговою аттестацию студентам, обучавшимся по программе подготовки офицеров запаса, приказом Министерства обороны РФ присваивается воинское звание лейтенант с последующим зачислением в запас. Студентам, успешно завершившим обучение по программам подготовки солдат запаса и прошедшим квалификационные испытания, приказом Военного комиссариата Алтайского края присваивается звание рядовой с последующим зачислением в запас.
15 июля клятву на верность Родине дадут 204 студента, обучающиеся по программам подготовки офицеров запаса, сержантов запаса (танкисты). Торжественное мероприятие по этому случаю пройдет в воинской части поселка Топчиха.
Учебные сборы студентов продлятся до 4 августа.
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