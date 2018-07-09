Свыше 90 образцов боевой техники покажут в действии на форуме «Армия-2018»

Программа динамического показа на Международном военно-техническом форуме расширилась.

Количество боевой техники, участвующей в динамическом показе на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018», будет увеличено. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Гостям продемонстрируют боевые возможности более 90 современных образцов, состоящих на вооружении Сухопутных войск, в том числе войсковой противовоздушной обороны и ракетных войск и артиллерии», — говорится в сообщении.

Также будут представлены перспективные образцы боевой техники: новейший зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2 ДТ» в арктическом исполнении, бронетранспортер «Бумеранг», боевая машина пехоты «Курганец», бронеавтомобили «Тайфун-К» и специальные транспортные средства «Тигр» с противотанковой системой «Корнет», танк нового поколения Т-14 «Армата» и самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ».