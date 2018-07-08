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Экспедиционный отряд Северного флота прибыл в губу Белушья на архипелаге Новая Земля
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Экспедиционный отряд Северного флота прибыл в губу Белушья на архипелаге Новая Земля 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Экспедиционные отряды Северного флота сформированы из наиболее подготовленных военнослужащих Северного флота, которые прошли курс специальной подготовки для действий в экстремальных условиях Арктики.
Спасательного буксир Северного флота СБ-523, на борту которого находится второй отряд комплексной экспедиции Северного флота на Новую Землю, завершил переход через Баренцево море и прибыл в Белушью Губу Новоземельского архипелага.
Здесь экспедиционный отряд Северного флота пополнится специалистами Центрального полигона Российской Федерации, с которыми в дальнейшем будут проведены совместные экологические исследования в южной части Новой Земли.
С заходом в Белушью Губу экспедиционный отряд Северного флота попытается восстановить историческую картину действий военного транспорта «Самоед», зашедшего сюда в 1896 году, с целью поиска места для будущего становища.
Здесь и была найдена бухта, отвечающая требованиям к стоянке морских судов, которые свяжут будущее становище с Архангельском. Как гласят исторические документы, на борту военного корабля находилась научная экспедиция Голицина. Указанную задачу экипаж «Самоеда» выполнил на высоком уровне. Команда «Самоеда» провела комплексные гидрографические работы в губе Белушьей и в заливе Рогачева, соорудила из каменных плит два мощных опознавательных знака — «знак Лилье» и «Астрономический», и поставила два створных знака. На карте появились названия в честь участников экспедиции: мысы Лилье и Морозова, бухта Назимова, залив Гаврилова, острова Фефелова. И, конечно, бухта «Самоед», на берегу которой и возникло в 1897 г. становище Белушья Губа.
В ходе второго этапа комплексной экспедиции Северного флота будет продолжено исследование опыта истории освоения архипелага Новая Земля для наиболее полного использования его в интересах обеспечения безопасности Арктики.
Первый экспедиционный отряд Северного флота был переброшен на архипелаг Новая Земля в начале июня. Он повторил маршрут врача Мало-Кармакульской полярной станции Леонида Гриневецкого, который в апреле-мае 1883 года по собственной инициативе на собачьих упряжках впервые пересек Южный остров Новой Земли.
Экспедиционные отряды Северного флота сформированы из наиболее подготовленных военнослужащих Северного флота, которые прошли курс специальной подготовки для действий в экстремальных условиях Арктики. Комплексная экспедиция на архипелаг Новая Земля проводится при поддержке Русского географического общества.
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