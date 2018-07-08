Экспедиционный отряд Северного флота прибыл в губу Белушья на архипелаге Новая Земля

Экспедиционные отряды Северного флота сформированы из наиболее подготовленных военнослужащих Северного флота, которые прошли курс специальной подготовки для действий в экстремальных условиях Арктики.

Спасательного буксир Северного флота СБ-523, на борту которого находится второй отряд комплексной экспедиции Северного флота на Новую Землю, завершил переход через Баренцево море и прибыл в Белушью Губу Новоземельского архипелага.

Здесь экспедиционный отряд Северного флота пополнится специалистами Центрального полигона Российской Федерации , с которыми в дальнейшем будут проведены совместные экологические исследования в южной части Новой Земли.

С заходом в Белушью Губу экспедиционный отряд Северного флота попытается восстановить историческую картину действий военного транспорта «Самоед», зашедшего сюда в 1896 году, с целью поиска места для будущего становища.

Здесь и была найдена бухта, отвечающая требованиям к стоянке морских судов, которые свяжут будущее становище с Архангельском . Как гласят исторические документы, на борту военного корабля находилась научная экспедиция Голицина. Указанную задачу экипаж «Самоеда» выполнил на высоком уровне. Команда «Самоеда» провела комплексные гидрографические работы в губе Белушьей и в заливе Рогачева, соорудила из каменных плит два мощных опознавательных знака — «знак Лилье» и «Астрономический», и поставила два створных знака. На карте появились названия в честь участников экспедиции: мысы Лилье и Морозова, бухта Назимова, залив Гаврилова, острова Фефелова. И, конечно, бухта «Самоед», на берегу которой и возникло в 1897 г. становище Белушья Губа.

В ходе второго этапа комплексной экспедиции Северного флота будет продолжено исследование опыта истории освоения архипелага Новая Земля для наиболее полного использования его в интересах обеспечения безопасности Арктики.

Первый экспедиционный отряд Северного флота был переброшен на архипелаг Новая Земля в начале июня. Он повторил маршрут врача Мало-Кармакульской полярной станции Леонида Гриневецкого, который в апреле-мае 1883 года по собственной инициативе на собачьих упряжках впервые пересек Южный остров Новой Земли.