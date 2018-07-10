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Военнослужащие ГУ ГШ ВС РФ стали победителями Всеармейского соревнования «Эльбрусское кольцо» 2018 года
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Военнослужащие ГУ ГШ ВС РФ стали победителями Всеармейского соревнования «Эльбрусское кольцо» 2018 года 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
9 июля в Кабардино-Балкарской Республике на базе Центра горной подготовки и выживания в поселке Терскол завершился Всеармейский конкурс по альпинизму — «Эльбрусское кольцо».
В соревновании приняли участие военнослужащие от каждого военного округа, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Военного института физической культуры Минобороны России, Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Всего в конкурсе было задействовано более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.
В течение двух недель, с 27 июня по 9 июля, военнослужащим предстояло выполнить 14 специальных задач. Заключительным этапом должно было стать восхождение в составе команды на высочайшую точку Европы — западный пик Эльбруса на высоте 5642 метров над уровнем моря. К сожалению, из-за погодных условий полное восхождение не получилось, военнослужащие дошли до скал Пастухова на высоте 4800 метров.
До этого в предпоследней специальной задаче личный состав в обмундировании и со штатным вооружением совершил марш-бросок по маршруту: поляна Азау — «Приют-11» (высота 4200 метров).
Общая протяженность пройденного военнослужащими маршрута составила более 100 км.
По результатам прохождения 14 спецзадач победу в конкурсе одержала команда Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, на их счету 11892 очко. На втором месте завершили соревнование военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии — 11537 очков. Третьими стали представители Воздушно-десантных войск — 11318.
Соревнование прошло в рамках подготовки к Армейским международным играм 2018 года.
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