Военнослужащие ГУ ГШ ВС РФ стали победителями Всеармейского соревнования «Эльбрусское кольцо» 2018 года

9 июля в Кабардино-Балкарской Республике на базе Центра горной подготовки и выживания в поселке Терскол завершился Всеармейский конкурс по альпинизму — «Эльбрусское кольцо».

В течение двух недель, с 27 июня по 9 июля, военнослужащим предстояло выполнить 14 специальных задач. Заключительным этапом должно было стать восхождение в составе команды на высочайшую точку Европы — западный пик Эльбруса на высоте 5642 метров над уровнем моря. К сожалению, из-за погодных условий полное восхождение не получилось, военнослужащие дошли до скал Пастухова на высоте 4800 метров.

До этого в предпоследней специальной задаче личный состав в обмундировании и со штатным вооружением совершил марш-бросок по маршруту: поляна Азау — «Приют-11» (высота 4200 метров).

Общая протяженность пройденного военнослужащими маршрута составила более 100 км.

По результатам прохождения 14 спецзадач победу в конкурсе одержала команда Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, на их счету 11892 очко. На втором месте завершили соревнование военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии — 11537 очков. Третьими стали представители Воздушно-десантных войск — 11318.

Соревнование прошло в рамках подготовки к Армейским международным играм 2018 года.