Отряд кораблей Балтфлота завершил дальний поход

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Стойкий» выполнил задачи дальнего похода, основной задачей которого было обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантического океана.

За время похода отряд оставил за кормой более 3000 морских миль, провел десятки корабельных учений по поиску условной подводной лодки в различных районах северной Атлантики, палубные вертолеты Ка-27 реализовали более десяти летных смен, выполняя воздушную разведку и противолодочные задачи.

Подразделения морской пехоты, входящие в состав экипажей отряда на всем протяжении маршрута, обеспечивали противодиверсионную безопасность отряда, в том числе и во время стоянки кораблей и судов на незащищенном рейде во время пополнения запасов и плановых осмотров.

В военной гавани г. Балтийска сегодня состоялась церемония встречи корвета «Стойкий». Корвет «Бойкий» после выполнения задач дальнего похода, не заходя в порт Балтийск, взял курс на Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, посвященному Дню ВМФ России

На пирсе военных моряков «Стойкого», выполнивших боевую задачу, встречал военный оркестр, родные и близкие, командование Балтийским флотом.