Будущие механики-водители «Ярсов» и «Тополей» сдали выпускные экзамены

Дипломы среднем техническом образовании и звание «прапорщик» получи более 30 выпускников.

Астраханской области механики-водители мобильных ракетных комплексов сдали выпускные экзамены. Умение управления тяжелыми машинами они продемонстрировали сначала на тренажерах, а затем на полигоне Капустин Яр.

На автодроме выпускники должны были преодолеть ров с водой, сложные подъемы и спуски, выполнить «змейку» и «разворот». Дипломы о среднем техническом образовании и погоны прапорщиков получили более 30 выпускников.

Уже в ближайшее время выпускники приступят к выполнению должностных обязанностей. В войсках им предстоит управлять многоосными колесными тягачами ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь-М».

Ранее ТРК «Звезда» публиковал кадры хода выпускных испытаний.