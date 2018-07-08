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Будущие механики-водители «Ярсов» и «Тополей» сдали выпускные экзамены
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Будущие механики-водители «Ярсов» и «Тополей» сдали выпускные экзамены 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Дипломы среднем техническом образовании и звание «прапорщик» получи более 30 выпускников.
В Астраханской области механики-водители мобильных ракетных комплексов сдали выпускные экзамены. Умение управления тяжелыми машинами они продемонстрировали сначала на тренажерах, а затем на полигоне Капустин Яр.
На автодроме выпускники должны были преодолеть ров с водой, сложные подъемы и спуски, выполнить «змейку» и «разворот». Дипломы о среднем техническом образовании и погоны прапорщиков получили более 30 выпускников.
Уже в ближайшее время выпускники приступят к выполнению должностных обязанностей. В войсках им предстоит управлять многоосными колесными тягачами ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь-М».
Ранее ТРК «Звезда» публиковал кадры хода выпускных испытаний.
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