Десантники ЮВО отработали действия в нестандартной ситуации: видео

Военнослужащие ВДВ совершенствовали свое мастерство на полигоне Раевский под Новороссийском

Военнослужащие соединения ВДВ в Новороссийске провели тренировку по преодолению водных преград.

Экипажи бронетранспортеров на скорости ныряли в воду и с легкостью преодолели все преграды. Затем военнослужащие отработали вождение и маневрирование боевых машин на плаву. Особенность учений остсояла в том, что действовать десантникам пришлось в ограниченном пространстве и в нестандартной ситуации — необходимо выйти из тупика.

Следующее испытание ждет военных на берегу. Задача — отразить атаку условного противника.

В тренировке задействовано более 30 единиц техники.