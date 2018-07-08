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Десантники ЮВО отработали действия в нестандартной ситуации: видео
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Десантники ЮВО отработали действия в нестандартной ситуации: видео 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие ВДВ совершенствовали свое мастерство на полигоне Раевский под Новороссийском.
Военнослужащие соединения ВДВ в Новороссийске провели тренировку по преодолению водных преград.
Экипажи бронетранспортеров на скорости ныряли в воду и с легкостью преодолели все преграды. Затем военнослужащие отработали вождение и маневрирование боевых машин на плаву. Особенность учений остсояла в том, что действовать десантникам пришлось в ограниченном пространстве и в нестандартной ситуации — необходимо выйти из тупика.
Следующее испытание ждет военных на берегу. Задача — отразить атаку условного противника.
В тренировке задействовано более 30 единиц техники.
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