В ЦВО отметили День воинской славы России

День воинской славы России отметили военнослужащие ЦВО

В гарнизонных домах офицеров была представлена концертная программа русской самодеятельности и просмотр документального фильма о ходе сражений флотов.

День воинской славы России отметили военнослужащие в гарнизонах Центрального военного округа.

С военнослужащим воинских частей и соединений были проведены лекционные беседы и рассказы о самых значимых сражениях и памятных датах победы Российского флота над Турецким в Чесменском сражении. Командиры воинских частей предоставили возможность всем желающим военнослужащим и членам их семей централизованно посетить музеи и выставки, обеспечив общественным транспортом.

В гарнизонных домах офицеров была представлена концертная программа русской самодеятельности и просмотр документального фильма о ходе сражений флотов.