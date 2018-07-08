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В ЦВО отметили День воинской славы России
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День воинской славы России отметили военнослужащие ЦВО 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В гарнизонных домах офицеров была представлена концертная программа русской самодеятельности и просмотр документального фильма о ходе сражений флотов.
День воинской славы России отметили военнослужащие в гарнизонах Центрального военного округа.
С военнослужащим воинских частей и соединений были проведены лекционные беседы и рассказы о самых значимых сражениях и памятных датах победы Российского флота над Турецким в Чесменском сражении. Командиры воинских частей предоставили возможность всем желающим военнослужащим и членам их семей централизованно посетить музеи и выставки, обеспечив общественным транспортом.
В гарнизонных домах офицеров была представлена концертная программа русской самодеятельности и просмотр документального фильма о ходе сражений флотов.
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