В ЦВО отметили День воинской славы России

В гарнизонных домах офицеров была представлена концертная программа русской самодеятельности и просмотр документального фильма о ходе сражений флотов.
День воинской славы России отметили военнослужащие в гарнизонах Центрального военного округа.
С военнослужащим воинских частей и соединений были проведены лекционные беседы и рассказы о самых значимых сражениях и памятных датах победы Российского флота над Турецким в Чесменском сражении. Командиры воинских частей предоставили возможность всем желающим военнослужащим и членам их семей централизованно посетить музеи и выставки, обеспечив общественным транспортом.
В гарнизонных домах офицеров была представлена концертная программа русской самодеятельности и просмотр документального фильма о ходе сражений флотов.