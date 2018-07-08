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БДК «Николай Фильченков» выполнил артиллерийские стрельбы в морских полигонах Чёрного моря
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БДК «Николай Фильченков» выполнил артиллерийские стрельбы в морских полигонах Чёрного моря 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Помимо выполнения артиллерийских стрельб моряки выполнили элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия по кораблю.
В соответствии с планом боевой подготовки экипаж большего десантного корабля (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Николай Фильченков» в морских полигонах боевой подготовки выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям.
В районе морского десантного полигона Опук экипаж корабля выполнил стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующие долговременные огневые точки противника, затем в ходе учения по отражению нападения средств воздушного нападения условного противника, артиллерийские расчеты поразили сбрасываемые парашютные мишени, а также выполнили задачу по уничтожению имитатора плавающей морской мины.
Помимо выполнения артиллерийских стрельб моряки выполнили элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия по кораблю.
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