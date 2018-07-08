По сирийскому сценарию: военные уничтожили лагерь «боевиков» под Челябинском

На чебаркульском полигоне завершились учения разведчиков. По легенде условный противник взял заложников и укрылся в населённом пункте. В этот раз военные опирались на сирийский опыт российской армии, позаимствовав тактику различных видов войск.

По легенде учений условный противник спрятался в населённом пункте

Снайперы и наблюдатели анализируют ситуацию

В месту дислокации «боевиков» выдвинулась группа захвата

«Бандиты» сдаваться не намерены

В здании находятся заложники и документы с ценной информацией

Разведчикам предстояло определить, где дислоцируется «бандформирование». Для этого использовались карты и современный навигатор «Грот-М». Затем — незаметно подобраться на максимально близкое расстояние и блокировать район, чтобы враг не смог скрыться или вызвать подмогу.

— Применив опыт вооруженных конфликтов, разведчики выполнили инженерные работы по установке растяжек и минных ловушек на вероятных подступах и отходах неприятеля, а также, используя хитрости боя, снайперы оборудовали основные и ложные огневые позиции при помощи чучел и светоотражающих приманок, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

«Противник» может выскочить из любой комнаты

По сигналу командира группа провела налет на вооруженную группу противника, в результате которого удалось освободить заложников, взять пленного и захватить документы с важной информацией.

В этом году во время летнего обучения военнослужащих Челябинской области основной упор делают на внедрение опыта, полученного в вооруженных конфликтах, в частности — в Сирии

Тем временем ещё одна группа должна переправиться через реку, чтобы проникнуть в тыл «противника»

Пока одни готовятся зайти в воду, другие следят за ситуацией вокруг

«Переправа, переправа! Берег левый, берег правый…»

Одежда и боеприпасы укладываются в непромокаемые сумки

Как заявляли ранее военные, особое внимание будем уделять подготовке младших командиров — командир отделения, экипажа, расчета, взвода — в умелом и эффективном применении вооружения боевых машин в современном бою, ведении разведки целей и выбора целей для поражения.

Планируется, что в 2018 году в войска округа поступит более 300 единиц новой автомобильной техники, в числе которых санитарные автомобили повышенной проходимости АС-4350.1 на базе «Урала» — они придут на замену устаревшим автомобилям, грузовые автомобили семейства «Урал» и КамАЗ, а также бронированные автомобили повышенной защищенности «Тайфун-К» и специальные транспортные средства «Тигр». В Чебаркульскую танковую дивизию ожидается поставка 10 боевых машин поддержки танков «Терминатор» для испытаний.

Задача: поразить цель на расстоянии 200 метров сквозь две стены

Условный противник уничтожен, заложники освобождены

Этим летом большинство учений пройдёт на основе сирийского опыта военнослужащих