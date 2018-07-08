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Водную станцию ЦСКА во Владивостоке начали готовить ко Дню Военно-Морского Флота
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Водную станцию ЦСКА во Владивостоке начали готовить ко Дню Военно-Морского Флота 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Ведется подготовка зрительских трибун на водной станции, ремонтируется сцена, где традиционно выступают творческие коллективы флота, обновляется разметка плаца, готовятся места для дикторов.
На водной станции ЦСКА во Владивостоке, которая в Приморье станет центром торжеств по случаю Дня Военно-Морского Флота России, начались технические работы, связанные с подготовкой к Главному празднику военных моряков.
В частности, подходы к пирсам и слипу, по которому в одном из эпизодов праздника на берег выходят бронетранспортёры, обследуют водолазы отряда спасательных судов Тихоокеанского флота. Также специалисты гидрографической службы ведут промер глубин у причалов водной станции, для определения возможности подхода к ним плавсредств, задействованных в празднике. Самоходный плавучий кран СПК-44150 отряда судов обеспечения ТОФ осуществляет подъём, перемещение и погрузку на автотранспорт бетонных массивов, обнаруженных на дне у спортивного объекта.
Ведется подготовка зрительских трибун на водной станции, ремонтируется сцена, где традиционно выступают творческие коллективы флота, обновляется разметка плаца, готовятся места для дикторов, монтируется аппаратура связи. Уже на следующей неделе здесь будут проходить частные тренировки эпизодов праздника, а в Амурском заливе начнется операция по установки бетонных массивов с бочками для последующего формирования парадной линии кораблей Тихоокеанского флота.
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