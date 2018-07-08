Поражение врага на земле, воде и в небе: учения большого десантного корабля ЧФ

В районе десантного полигона Опук военные из артиллерийских установок БДК успешно ликвидировали береговые цели, имитирующие огневые точки противника. После экипаж уничтожил воздушные цели — сбрасываемые парашютные мишени — из артиллерийских орудий. В конце маневров были проведены учения по уничтожению имитатора плавающей морской мины.

Также экипаж «Николая Фильченкова» выполнил элементы морского маневрирования при угрозе обстрела корабля условным противником.