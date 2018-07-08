Поражение врага на земле, воде и в небе: учения большого десантного корабля ЧФ 

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. Экипаж большого десантного корабля Черноморского флота "Николай Фильченков" выполнил комплекс артиллерийских стрельб по воздушным, морским и береговым целям. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
В районе десантного полигона Опук военные из артиллерийских установок БДК успешно ликвидировали береговые цели, имитирующие огневые точки противника. После экипаж уничтожил воздушные цели — сбрасываемые парашютные мишени — из артиллерийских орудий. В конце маневров были проведены учения по уничтожению имитатора плавающей морской мины.
Также экипаж «Николая Фильченкова» выполнил элементы морского маневрирования при угрозе обстрела корабля условным противником.