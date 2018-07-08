Ещё
Поражение врага на земле, воде и в небе: учения большого десантного корабля ЧФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поражение врага на земле, воде и в небе: учения большого десантного корабля ЧФ 

РИА Новости Крым 13 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. Экипаж большого десантного корабля Черноморского флота "Николай Фильченков" выполнил комплекс артиллерийских стрельб по воздушным, морским и береговым целям. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
В районе десантного полигона Опук военные из артиллерийских установок БДК успешно ликвидировали береговые цели, имитирующие огневые точки противника. После экипаж уничтожил воздушные цели — сбрасываемые парашютные мишени — из артиллерийских орудий. В конце маневров были проведены учения по уничтожению имитатора плавающей морской мины.
Также экипаж «Николая Фильченкова» выполнил элементы морского маневрирования при угрозе обстрела корабля условным противником.
РИА Новости Крым: последние новости
В Евпатории приступили к установке самолета-памятника Где в Севастополе ограничат движение в День семьи, любви и верности "Суперход" для Киева: эксперт придумал, как сблизить Украину с НАТО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу99
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа67
Россия может остаться без военного транспортника56
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение