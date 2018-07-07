В Беларуси выпустили марки с вице адмиралам военно-морского флота

Минске презентовали почтовый проект, посвященный адмиралам военно-морского флота. В республике выпустили марки с портретами вице-адмиралов — уроженцев Беларуси — это Георгий Холостяков, Егор Томко, Валентин Дрозд и контр-адмирал Владимир Дронов , который, приехал из Петербурга , где сейчас живет и принял участие в торжественной церемонии гашения марок, передает телеканал «МИР 24».

«Здесь сейчас съехалось много моих коллег, с которыми мы служили вместе. Прикладывали усилия в ВМФ России . Здесь очень большая диаспора в Беларуси тех, кто служили на подводных лодках. Поэтому мне интересно. В Беларуси бывают два-три раза в год», — рассказал контр-адмирал, Герой России Владимир Дронов.

Отметим, что более 200 тыс. белорусов в разные годы служили на флоте.

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