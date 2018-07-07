В Ейске появится тренировочный комплекс «НИТКА» для летчиков ВМФ 

Он представляет собой расположенный на земле практически полный аналог взлетной палубы авианесущего крейсера. Примерно такой же тренажер еще в советские времена возвели под крымским городом Саки. После развала СССР Россия арендовала его у Украины для тренировки летчиков единственного в российском ВМФ корабельного истребительного авиаполка Северного флота. Эта часть и сейчас базируется на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Поскольку украинское руководство постоянно увеличивало сумму аренды авиатренажера в Саках, командование Минобороны РФ решило построить аналогичный объект на территории своей страны. Лучше всего для этого подходила площадка в Ейске. Тренировочный объект, что называется, растет на глазах. На аэродроме морской авиации будет новая взлетно-посадочная полоса с аэрофинишерами. Она представляет собой железобетонную конструкцию с металлическим покрытием. Все бетонные работы уже выполнены.
Руслан Цаликов также проверил, как завершается строительство объектов учебного центра военной полиции во Владикавказе. На его территории уже расположены учебный корпус с современным оборудованием, военная комендатура, казарма, гарнизонная гауптвахта, автопарк, спортивная площадка и футбольное поле. К концу этого года здесь должны появиться новая столовая, казарма на 200 человек и еще один учебный корпус.
Еще один объект, который посетил Цаликов во Владикавказе, — Северо-Кавказское Суворовское военное училище. Там первый замминистра обороны встретился с начальником регионального штаба «ЮНАРМИИ» по Республике Северная Осетия-Алания. Они обсудили деятельность движения в регионе, работу юнармейских лагерей и перспективы развития патриотического движения на территории республики.