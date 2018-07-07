Раскрыты возможности нового российского самолета-радара

Испытания нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления А-100 начались в России

Одним из основных достоинств ДРЛО является его радиопрозрачность, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Ни один в мире комплекс не обладает такими возможностями. По сравнению с А-50 существенно выросла дальность обнаружения воздушных и морских целей, увеличилось количество одновременно сопровождаемых воздушных (надводных) объектов, выдача и скорость обработки всей информации», — сказал источник.