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Раскрыты возможности нового российского самолета-радара
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Раскрыты возможности нового российского самолета-радара 

Деловая газета «Взгляд» 7 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Испытания нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления А-100 начались в России.
Одним из основных достоинств ДРЛО является его радиопрозрачность, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Ни один в мире комплекс не обладает такими возможностями. По сравнению с А-50 существенно выросла дальность обнаружения воздушных и морских целей, увеличилось количество одновременно сопровождаемых воздушных (надводных) объектов, выдача и скорость обработки всей информации», — сказал источник.
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