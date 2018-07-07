Военнослужащие ЦВО увидят матч «Россия-Хорватия», несмотря на разницу часовых поясов

Для военнослужащих, которые из-за разницы во времени не смогут увидеть игру сборной в прямом эфире, будет организован просмотр матча в записи.

Более 50 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) увидят матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии вне зависимости от часовых поясов, в которых они находятся. Центральный военный округ дислоцирован на территории 29 субъектов, в пяти часовых поясах.

Для военнослужащих, которые из-за разницы во времени не смогут увидеть игру сборной в прямом эфире, будет организован просмотр матча в записи. Трансляция игры сборной России организована не только в постоянных местах дислокации соединений, но и на военных полигонах, где в данный момент проходят полевые лагерные сборы и учения. Для этого использованы переносные ротные походные комплекты, в состав которых входят телевизор, спутниковая антенна, мультимедийная система, видеопроектор с экраном и акустическая система.