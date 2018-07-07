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Военнослужащие ЦВО увидят матч «Россия-Хорватия», несмотря на разницу часовых поясов
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Военнослужащие ЦВО увидят матч «Россия-Хорватия», несмотря на разницу часовых поясов 

ТК «Звезда» 7 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Для военнослужащих, которые из-за разницы во времени не смогут увидеть игру сборной в прямом эфире, будет организован просмотр матча в записи.
Более 50 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) увидят матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии вне зависимости от часовых поясов, в которых они находятся. Центральный военный округ дислоцирован на территории 29 субъектов, в пяти часовых поясах.
Для военнослужащих, которые из-за разницы во времени не смогут увидеть игру сборной в прямом эфире, будет организован просмотр матча в записи. Трансляция игры сборной России организована не только в постоянных местах дислокации соединений, но и на военных полигонах, где в данный момент проходят полевые лагерные сборы и учения. Для этого использованы переносные ротные походные комплекты, в состав которых входят телевизор, спутниковая антенна, мультимедийная система, видеопроектор с экраном и акустическая система.
Просмотр футбольных матчей в соединениях и воинских частях Центрального военного округа организован по указанию командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Александра Лапина. Для военнослужащих были внесены изменения в распорядок дня и расписание занятий.
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