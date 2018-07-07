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Основным пунктом базирования кораблей КФ станет дагестанский Каспийск
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Основным пунктом базирования кораблей КФ станет дагестанский Каспийск 

Российская Газета 7 июля 2018
Фото: Российская Газета
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что новый основной пункт базирования Каспийской флотилии в городе Каспийск сможет принять первые боевые корабли до конца 2018 года.
Уже многие десятилетия штаб-квартира КФ располагается в Астрахани. Решение о его перебазировании в Дагестан принималось на самом высоком уровне. А о предполагаемых сроках такой передислокации ранее говорил министр обороны Сергей Шойгу. И вот в нынешнюю субботу в военном ведомстве подтвердили: к концу нынешнего года в морском порту Каспийской флотилии будет полностью оборудована береговая инфраструктура, построено административное здание, КПП, причальный фронт и два плавучих причала.
Порт, по утверждению военных, станет удобной стоянкой для растущего числа боевых кораблей.
Напомним, что строительство пункта базирования КФ не так давно проинспектировал в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов. Он также проверил ход работ на территории 71-го военного городка, расположенного в Каспийске.
"Приняты решения о строительстве там современного учебно — тренировочного комплекса", — проинформировали в Минобороны. Известно, что в нынешнем году инфраструктура Каспийской флотилии пополнится двумя новыми казармами, парой общежитий и современной столовой.
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