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Раскрыты характеристики новейшего российского «летающего радара»
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Раскрыты характеристики новейшего российского «летающего радара» 

Lenta.ru 7 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Одним из главных достоинств новейшего российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 «Премьер» является его радиопрозрачность. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
«Были созданы и отработаны уникальные технологии производства радиопрозрачных обтекателей больших размеров», — сказал он.
По словам собеседника агентства, ни один в мире комплекс не обладает подобными возможностями. «По сравнению с А-50 существенно выросла дальность обнаружения воздушных и морских целей, увеличилось количество одновременно сопровождаемых воздушных (надводных) объектов, выдача и скорость обработки всей информации», — добавил он, подчеркнув, что А-100 сможет наводить на цели во всем диапазоне скоростей и высот в условиях наличия помех.
В ноябре состоялся первый полет A-100. Поставки новой машины в войска должны начаться в первом квартале 2019-го.
А-100 «Премьер» — проект нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения («летающего радара») на базе Ил-76МД-90А, который должен будет постепенно заменить в ВВС имеющиеся машины этого назначения (А-50 и А-50У). Многофункциональный бортовой радиотехнический комплекс для самолета создавался концерном радиостроения «Вега» (ныне в составе Объединенной приборостроительной корпорации) по контракту с Минобороны с 2013 года.
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