Раскрыты характеристики новейшего российского «летающего радара»

Одним из главных достоинств новейшего российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 «Премьер» является его радиопрозрачность. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

«Были созданы и отработаны уникальные технологии производства радиопрозрачных обтекателей больших размеров», — сказал он.

По словам собеседника агентства, ни один в мире комплекс не обладает подобными возможностями. «По сравнению с А-50 существенно выросла дальность обнаружения воздушных и морских целей, увеличилось количество одновременно сопровождаемых воздушных (надводных) объектов, выдача и скорость обработки всей информации», — добавил он, подчеркнув, что А-100 сможет наводить на цели во всем диапазоне скоростей и высот в условиях наличия помех.

В ноябре состоялся первый полет A-100. Поставки новой машины в войска должны начаться в первом квартале 2019-го.