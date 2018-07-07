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В Мурманске состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
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В Мурманске состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота 

ТК «Звезда» 7 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Старейшая машина, проехавшая по улицам города-героя, — знаменитая фронтовая трёхтонка ЗИС-5 из экспозиции техники музея ВВС Северного флота.
На Северном флоте по местам боевой славы прошел парад ретроавтомобилей, посвященный празднованию Дня Военно-Морского Флота России и 285-й годовщине Северного флота.
Автопробег стартовал утром на площади Пять углов города-героя Мурманска и завершился на Приморской площади главной базы Северного флота города Североморска.
Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, по инициативе которого и проводился автопробег, «все эти автомобили — живая часть нашей с вами истории, она объединяет поколения, защищавшие Кольское Заполярье в годы войны, стоявшие на страже государственных интересов в послевоенные годы и нынешних защитников Отечества».
Большая часть техники, участвовавшей в автопробеге — военные грузовики, долгое время верой и правдой служившие в рядах Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Старейший экспонат — знаменитая фронтовая трёхтонка ЗИС-5 из экспозиции техники музея ВВС Северного флота. 9 мая в Мурманске она принимала участие в военном параде, посвящённом Дню Победы.
Другой известный участник парада — первый полноприводный и самый массовый советский армейский грузовик ГАЗ-63. Он представлен в автопробеге вместе со сменившей его моделью — знаменитой «шишигой» — ГАЗ-66.
Преемственность поколений прослеживается и в среде тяжёлых грузовиков. Построенный на базе лендлизовского «Студебеккера» ЗиЛ-157 проехал вместе со своим последователем — ЗиЛ-131. В автопробеге приняли участие и широко известные поколению 60-х годов грузовые автомобили ГАЗ-52 и МАЗ-500.
Вся эта техника была отреставрирована военнослужащими ремонтно-восстановительного батальона Северного флота.
Помимо грузовиков в составе автопробега в Североморск прибыли «прародитель» современного УАЗ-Патриот — ГАЗ-69 и легендарная «Победа» — ГАЗ М-20 и другая историческая техника, представленная участниками Военно-исторического клуба «Заполярный рубеж», военнослужащими Северного флота и управления ФСБ по Северному флоту.
Вся ретротехника, участвовавшая в автопробеге, затем была выставлена на Приморской площади в городе Североморске, для того чтобы к ней в буквальном смысле могли прикоснуться североморцы и гости города. Здесь же состоялась торжественная церемония закрытия автопробега, которая прошла под руководстовом командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова и с участие исполняющего обязанности Главы администрации ЗАТО г. Североморск Эдуарда Миронова. Здесь же военный оркестр Северного флота дал концерт для жителей города и участников автопробега.
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