Курсантов УрФУ научат обращаться с ЗРК С-300

15 второкурсников в течении двух недель будут осваивать устройство и обслуживание ракетных комплексов.

Свердловской области у курсантов военного учебного центра при Уральском федеральном университете (УрФУ) начались военные сборы. 15 второкурсников, обучающихся по специальности «ремонт и эксплуатация ЗРК» впервые прибыли в подразделение, где на боевом дежурстве стоят С-300.

В течение двух недель курсанты будут получать практические навыки обращения с ракетными комплексами. Далее они будут приезжать в подразделение на отдельные занятия, а по окончанию обучения пройдут стажировку, получат дипломы и пойдут служить по контракту как кадровые офицеры. До реальных пусков курсантов допустят не ранее чем через год после получения диплома.

С нового учебного года в центре появится новая специальность — «боевое применение ЗРК ВКС».