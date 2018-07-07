Курсантов УрФУ научат обращаться с ЗРК С-300 

15 второкурсников в течении двух недель будут осваивать устройство и обслуживание ракетных комплексов.
В Свердловской области у курсантов военного учебного центра при Уральском федеральном университете (УрФУ) начались военные сборы. 15 второкурсников, обучающихся по специальности «ремонт и эксплуатация ЗРК» впервые прибыли в подразделение, где на боевом дежурстве стоят С-300.
В течение двух недель курсанты будут получать практические навыки обращения с ракетными комплексами. Далее они будут приезжать в подразделение на отдельные занятия, а по окончанию обучения пройдут стажировку, получат дипломы и пойдут служить по контракту как кадровые офицеры. До реальных пусков курсантов допустят не ранее чем через год после получения диплома.
С нового учебного года в центре появится новая специальность — «боевое применение ЗРК ВКС».
Военные учебные центры (ВУЦ) уже на протяжении десяти лет осуществляют подготовку кадровых офицеров по заказу Минобороны РФ. Всего сегодня по стране функционирует 37 подобных центров при гражданских вузах.