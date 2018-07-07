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Оркестр морской пехоты Черноморского флота выступит в поддержку сборной России во время матча с Хорватией
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Оркестр морской пехоты Черноморского флота выступит в поддержку сборной России во время матча с Хорватией 

ТК «Звезда» 7 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Флотские музыканты выступят с эстрадными номерами, сыграют попурри из народных и спортивных произведений. Завершится выступление военного оркестра 15-минутным дефиле.
Военный оркестр бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) выступит в поддержку сборной России во время просмотра футбольного матча ¼ финала чемпионата мира по футболу-2018, в котором сыграют сборные России и Хорватии.
Выступление состоится на открытой площадке для просмотра матчей ЧФ-2018 в Арт-бухте Севастополя.
Флотские музыканты выступят с эстрадными номерами, сыграют попурри из народных и спортивных произведений. Завершится выступление военного оркестра 15-минутным дефиле.
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