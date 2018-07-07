Оркестр морской пехоты Черноморского флота выступит в поддержку сборной России во время матча с Хорватией

Флотские музыканты выступят с эстрадными номерами, сыграют попурри из народных и спортивных произведений. Завершится выступление военного оркестра 15-минутным дефиле. Военный оркестр бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) выступит в поддержку сборной России во время просмотра футбольного матча ¼ финала чемпионата мира по футболу-2018, в котором сыграют сборные России и Хорватии Выступление состоится на открытой площадке для просмотра матчей ЧФ-2018 в Арт-бухте Севастополя Флотские музыканты выступят с эстрадными номерами, сыграют попурри из народных и спортивных произведений. Завершится выступление военного оркестра 15-минутным дефиле.