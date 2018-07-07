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Военнослужащие высокогорных подразделений в ходе конкурса «Эльбрусское кольцо» преодолели горную реку
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Военнослужащие высокогорных подразделений в ходе конкурса «Эльбрусское кольцо» преодолели горную реку 

ТК «Звезда» 7 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В соревнованиях принимают участие команды всех военных округов и Северного флота, ряда военных вузов, ВДВ, Главного управления Генерального штаба и Федеральной службы войск национальной гвардии.
Военнослужащие высокогорных подразделений в ходе всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо», который проходит в Кабардино-Балкарской Республике (п. Терскол) на базе Центра горной подготовки и выживания, преодолели горную реку.
В соревнованиях принимают участие команды всех военных округов и Северного флота (СФ), а также Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), Воздушно-десантных войск (ВДВ), Военного института физической культуры (ВИФК), Главного управления Генерального штаба (ГУ ГШ) и Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ).
Военнослужащие выполнили параллельную и навесную переправу через горную реку. После чего они совершили марш-бросок в ущелье Терскол для организации лагеря и ночевки. Самыми подготовленными к конкурсу оказались подразделения специального назначения: они более техничные, профессиональные и физически подготовленные.
В ходе выполнения специальных задач второго этапа соревнования военнослужащие переправились через горную реку по бревну и навели навесную переправу через реку Баксан, ширина которой 6 метров, а скорость течения до 10 м/с.
В преодолении горной реки по навесной переправе не было равных военнослужащим ГУ ГШ. Победители шестого специального задания заработали 1000 баллов. Команда ВДВ показала второй результат (956), подразделение ЮВО заняло третье место (905).
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