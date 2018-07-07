Морской танкер «Иван Бубнов» вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море

По окончании похода специалисты выполнили комплекс регламентных работ по обслуживанию судовых систем, механизмов и поддержанию технической готовности судна.

Большой морской танкер Черноморского флота (ЧФ) «Иван Бубнов» вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.

Экипаж танкера более пяти месяцев выполнял задачи по предназначению в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море. В течение этого времени корабль провёл порядка 200 заправок кораблей и судов соединения ВМФ, передав более 14 тыс. тонн топлива и масел, порядка 6 тыс. тонн воды и других материальных средств.

По окончании похода специалисты выполнили комплекс регламентных работ по обслуживанию судовых систем, механизмов и поддержанию технической готовности судна.