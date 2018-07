Британские моряки напутствовали сборную Англии цитатой вице-адмирала Нельсона

— Англия ждет, что каждый выполнит свой долг, — отмечается в официальном Твиттере корабля.

Эту фразу произнес командующий британским флотом вице-адмирал Горацио Нельсон перед Трафальгарским сражением с французско-испанским флотом 21 октября 1805 года. Во время битвы Нельсон погиб, но англичане одержали победу и утвердили морскую гегемонию британской короны на многие годы.

Отметим, что свой патриотичный пост моряки сопроводили фотографией корабля Нельсона «Виктория», на котором флагами поднят сигнал о долге.. @England expects that every man will do his duty. #Eng #WorldCup #ThreeLions #ENGSWE #theTWEETOisScottish 😳 pic.twitter.com/UzW8dnXsRj

