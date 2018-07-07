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Британские моряки напутствовали сборную Англии цитатой вице-адмирала Нельсона
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Британские моряки напутствовали сборную Англии цитатой вице-адмирала Нельсона 

Спорт-Экспресс 7 июля 2018
Моряки корабля ее Величества "Королева Елизавета" пожелали удачи сборной Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира против Швеции, процитировав адмирала Горацио Нельсона.
— Англия ждет, что каждый выполнит свой долг, — отмечается в официальном Твиттере корабля.
Эту фразу произнес командующий британским флотом вице-адмирал Горацио Нельсон перед Трафальгарским сражением с французско-испанским флотом 21 октября 1805 года. Во время битвы Нельсон погиб, но англичане одержали победу и утвердили морскую гегемонию британской короны на многие годы.
Отметим, что свой патриотичный пост моряки сопроводили фотографией корабля Нельсона «Виктория», на котором флагами поднят сигнал о долге.. @England expects that every man will do his duty. #Eng #WorldCup #ThreeLions #ENGSWE #theTWEETOisScottish 😳 pic.twitter.com/UzW8dnXsRj
— HMS Queen Elizabeth (@HMSQnlz) July 7, 2018
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