Ещё
«Уверенный прием» показывают связисты ЮВО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Уверенный прием» показывают связисты ЮВО 

ТК «Звезда» 7 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В конкурсе связистов, проходящем под Ростовом, участвуют более 100 лучших специалистов округа.
Связисты Южного военного округа вышли на окружной этап конкурса «Уверенный прием». В ходе состязаний участникам предстояло наладить связь в условиях, приближенных к боевым: помехи в эфире,
Соревнования проходят на самой современной технике: военные специалисты демонстрируют навыки обращения с новейшими радиостанциями Р-166, командно-штабными машинами Р-149 и аппаратными комплексами Редут-2-УС.
Экипажи выполняют весь комплекс задач: от развертывания станций и налаживания линий — до передачи по зашифрованным каналам важных данных.
ТК «Звезда»: последние новости
Истребители РФ четыре раз поднимались на перехват разведчиков у российских границ День воинской славы России отметили военнослужащие ЦВО В Новосибирской ракетной дивизии прошел третий слет регионального отделения «Юнармии»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу103
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа67
Россия может остаться без военного транспортника56
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение