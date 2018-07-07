«Уверенный прием» показывают связисты ЮВО

В конкурсе связистов, проходящем под Ростовом, участвуют более 100 лучших специалистов округа.

Связисты Южного военного округа вышли на окружной этап конкурса «Уверенный прием». В ходе состязаний участникам предстояло наладить связь в условиях, приближенных к боевым: помехи в эфире,

Соревнования проходят на самой современной технике: военные специалисты демонстрируют навыки обращения с новейшими радиостанциями Р-166, командно-штабными машинами Р-149 и аппаратными комплексами Редут-2-УС.

Экипажи выполняют весь комплекс задач: от развертывания станций и налаживания линий — до передачи по зашифрованным каналам важных данных.