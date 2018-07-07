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Танкер ВМФ «Иван Бубнов» вернулся в Севастополь после похода в Средиземное море
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Танкер ВМФ «Иван Бубнов» вернулся в Севастополь после похода в Средиземное море 

ТАСС 7 июля 2018
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Большой морской танкер Черноморского флота «Иван Бубнов» вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, сообщила в субботу пресс-служба флота.
"Экипаж танкера более пяти месяцев выполнял задачи по предназначению в составе постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море", — говорится в сообщении.
Судно провело порядка 200 заправок кораблей и других сил соединения ВМФ, передав более 14 000 тонн топлива и масел, 6000 тонн воды и других материальных средств.
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