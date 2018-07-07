Ещё
А теперь Ракета: уникальная разработка советского инженера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

А теперь Ракета: уникальная разработка советского инженера 

Don't Panic 7 июля 2018
Фото: Don't Panic
Рожденные в СССР прекрасно помнят стремительный силуэт этих красивых и очень функциональных судов. «Ракеты» были очень популярны в Стране Советов — одна из многих действительно удачных находок талантливых инженеров. Сейчас же увидеть этот уникальный катер на подводных крыльях можно только за границей. Жаль, конечно, ведь прогулка на «Ракете» могла бы стать отличным началом лета.
Обтекаемые пассажирские катера были оснащены подводными крыльями. Корпус «Ракеты» поднимался над уровнем воды, что значительно снижало лобовое сопротивление. Это позволяло судну развивать внушительные (даже по современным меркам) 150 км/ч.
Концепцию подводного крыла придумал советский изобретатель Ростислав Алексеев. Под его патронажем с верфей Советского Союза сошло почти три тысячи судов. Модификации оригинального катера получали названия, вдохновленные советской космической эрой: «Спутник», «Комета», «Метеор» и десятки других.
Экономический крах СССР поставил крест и на этом, и на многих других перспективных проектах. Уникальные суда вывели из эксплуатации и отправили ржаветь на кладбищах забытых кораблей. Одно из таких «захоронений» расположено недалеко от Перми, в лесу.
Некоторую часть «Ракет» все-таки спасли. Страна Советов поставляла эти катера во Вьетнам под маркировкой Voshkod. Они до сих пор ходят по ежедневному маршруту между островом Кат Ба и городом Хайфон.
Другие же скользят по рекам Канады, Греции, Югославии, Нидерландов, Таиланда и Турции. А для большинства россиян корабль на подводных крыльях остался лишь счастливым воспоминанием из далекого детства — «Ракеты» активно использовались на курортах СССР.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу103
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа67
Россия может остаться без военного транспортника56
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение