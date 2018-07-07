А теперь Ракета: уникальная разработка советского инженера

Рожденные в СССР прекрасно помнят стремительный силуэт этих красивых и очень функциональных судов. «Ракеты» были очень популярны в Стране Советов — одна из многих действительно удачных находок талантливых инженеров. Сейчас же увидеть этот уникальный катер на подводных крыльях можно только за границей. Жаль, конечно, ведь прогулка на «Ракете» могла бы стать отличным началом лета.

Обтекаемые пассажирские катера были оснащены подводными крыльями. Корпус «Ракеты» поднимался над уровнем воды, что значительно снижало лобовое сопротивление. Это позволяло судну развивать внушительные (даже по современным меркам) 150 км/ч.

Концепцию подводного крыла придумал советский изобретатель Ростислав Алексеев . Под его патронажем с верфей Советского Союза сошло почти три тысячи судов. Модификации оригинального катера получали названия, вдохновленные советской космической эрой: «Спутник», «Комета», «Метеор» и десятки других.

Экономический крах СССР поставил крест и на этом, и на многих других перспективных проектах. Уникальные суда вывели из эксплуатации и отправили ржаветь на кладбищах забытых кораблей. Одно из таких «захоронений» расположено недалеко от Перми , в лесу.

Некоторую часть «Ракет» все-таки спасли. Страна Советов поставляла эти катера во Вьетнам под маркировкой Voshkod. Они до сих пор ходят по ежедневному маршруту между островом Кат Ба и городом Хайфон