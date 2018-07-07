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На стартовый стол Байконура установлена ракета с «Прогрессом МС-09»
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На стартовый стол Байконура установлена ракета с «Прогрессом МС-09» 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
На стартовую площадку №31 космодрома Байконур вывезена ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-09».
По информации, поступающей из Роскосмоса, планируется провести генеральные испытания и проанализировать телеметрическую информацию.
Предполагается, что 9 июля госкомиссия даст разрешение на заправку и запуск ракеты. Старт запланирован на 00:51 мск 10 июля.
Также сообщается о трансляции пуска с 22:50 мск 9 июля.
Грузовой корабль должен доставить на МКС топливо, сжатые газы, воду, научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения. Кроме того на его борту находятся контейнеры с пищей, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.
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