На стартовый стол Байконура установлена ракета с «Прогрессом МС-09»

На стартовую площадку №31 космодрома Байконур вывезена ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-09».

По информации, поступающей из Роскосмоса , планируется провести генеральные испытания и проанализировать телеметрическую информацию.

Предполагается, что 9 июля госкомиссия даст разрешение на заправку и запуск ракеты. Старт запланирован на 00:51 мск 10 июля.

Также сообщается о трансляции пуска с 22:50 мск 9 июля.

Грузовой корабль должен доставить на МКС топливо, сжатые газы, воду, научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения. Кроме того на его борту находятся контейнеры с пищей, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.